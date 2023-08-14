Мбаппе остается в «ПСЖ». Его переубедил уход Неймара и трансфер Дембеле
Буквально пару недель назад все мировые инсайдеры уверяли, что вечная сага Мбаппе с переездом в Испанию завершится уже в начале августа и что «Реал» держит все под контролем. Но ситуация поменялась: по данным авторитетных французских СМИ, прямо сейчас Килиан гораздо ближе к продолжению карьеры в «ПСЖ», чем к уходу из клуба.
В предыдущих сериях
Возможно, вы запутались в этой «Санта-Барбаре» и хотите освежить события. Началось все с того, что в начале лета Килиан подтвердил руководству парижан, что он намерен уйти свободным агентом летом 2024 года. Причем сезон-2023/24 француз намеревался провести именно в Париже.
Боссы «ПСЖ» оскорбились и начали выдавливать Мбаппе, чтобы тот согласился на многомиллионный трансфер. Уход форварда бесплатно был бы воспринят как оглушительный провал руководства. Килиана отстранили от предсезонного турне в Японии, а позже и вовсе отцепили от основы. Сам форвард настойчиво не хотел уходить этим летом. Вероятно, чтобы получить всевозможные бонусы по контракту, а в следующем году выбить мощные подписные от нового клуба.
Попутно ситуацию мониторил «Реал», но за два месяца он так и не сделал ни одного официального предложения. Мадридцы выжидали, когда «ПСЖ» официально выставит форварда на трансфер и урегулирует с ним все вопросы.
Спустя долгое время, кажется, стороны все решили: Килиан остается.
Что произошло?
«ПСЖ» оставил Мбаппе вне заявки на первый матч сезона с «Лорьяном». Вопреки слухам, Килиана все-таки пустили на стадион — тот смотрел игру вместе с братом Этаном и Усманом Дембеле. Команды сыграли унылую ничью, не забив ни одного мяча (зато в лучших традициях Луиса Энрике парижане выбили 70% владения).
Вряд ли стартовый результат заставил «ПСЖ» паниковать, но уже следующим утром клуб выпустил заявление, в котором объявил о возвращении Мбаппе в состав. Этому способствовали «конструктивные и позитивные переговоры». По информации L'Equipe, президент Нассер Аль-Хелаифи выступил перед игроками на утренней тренировке, сказав: «Килиан вернулся. Он часть клуба».
Вероятно, пересмотру позиции игроком способствовали последние трансферные новости. Во-первых, Неймар уже одной ногой в Саудовской Аравии. L'Equipe уверяет, что Мбаппе хотел избавиться от бразильца еще прошлым летом, так как собирался стать единственной звездой команды, не разделяя статус с Месси и Неймаром. Во-вторых, в Париж привезли друзей Килиана по сборной Франции (Эрнандес, Дембеле, ходят слухи о Коло Муани). В-третьих, форварду импонирует работа с Луисом Энрике.
Возвращение Мбаппе выглядит последней попыткой задобрить его на продление контракта. Главная задача для руководства — не допустить ухода Килиана свободным агентом. RMC Sport пишет, что клуб готовит для игрока контракт до 2025 года с опцией ухода в «Реал» в 2024-м.
Испанские журналисты подчеркивают, что в шоке даже сам «Реал». При этом мадридцы не считают исход событий своим провалом. Формально клуб не предпринимал никаких действий по покупке игрока и не делал никаких предложений. Но все понимают, что усилиями сторонних лиц и агентов Флорентино Перес старался ускорить ситуацию. И уже третий год подряд у президента ничего не выходит.
Ждем нового развития сериала следующим летом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|19.08
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1