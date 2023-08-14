Мбаппе остается в «ПСЖ». Его переубедил уход Неймара и трансфер Дембеле

Спектакль окончен.

Буквально пару недель назад все мировые инсайдеры уверяли, что вечная сага Мбаппе с переездом в Испанию завершится уже в начале августа и что «Реал» держит все под контролем. Но ситуация поменялась: по данным авторитетных французских СМИ, прямо сейчас Килиан гораздо ближе к продолжению карьеры в «ПСЖ», чем к уходу из клуба.

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Возможно, вы запутались в этой «Санта-Барбаре» и хотите освежить события. Началось все с того, что в начале лета Килиан подтвердил руководству парижан, что он намерен уйти свободным агентом летом 2024 года. Причем сезон-2023/24 француз намеревался провести именно в Париже.

Боссы «ПСЖ» оскорбились и начали выдавливать Мбаппе, чтобы тот согласился на многомиллионный трансфер. Уход форварда бесплатно был бы воспринят как оглушительный провал руководства. Килиана отстранили от предсезонного турне в Японии, а позже и вовсе отцепили от основы. Сам форвард настойчиво не хотел уходить этим летом. Вероятно, чтобы получить всевозможные бонусы по контракту, а в следующем году выбить мощные подписные от нового клуба.

Попутно ситуацию мониторил «Реал», но за два месяца он так и не сделал ни одного официального предложения. Мадридцы выжидали, когда «ПСЖ» официально выставит форварда на трансфер и урегулирует с ним все вопросы.

Спустя долгое время, кажется, стороны все решили: Килиан остается.

Фото AFP

Что произошло?

«ПСЖ» оставил Мбаппе вне заявки на первый матч сезона с «Лорьяном». Вопреки слухам, Килиана все-таки пустили на стадион — тот смотрел игру вместе с братом Этаном и Усманом Дембеле. Команды сыграли унылую ничью, не забив ни одного мяча (зато в лучших традициях Луиса Энрике парижане выбили 70% владения).

Вряд ли стартовый результат заставил «ПСЖ» паниковать, но уже следующим утром клуб выпустил заявление, в котором объявил о возвращении Мбаппе в состав. Этому способствовали «конструктивные и позитивные переговоры». По информации L'Equipe, президент Нассер Аль-Хелаифи выступил перед игроками на утренней тренировке, сказав: «Килиан вернулся. Он часть клуба».

Фото Global Look Press

Вероятно, пересмотру позиции игроком способствовали последние трансферные новости. Во-первых, Неймар уже одной ногой в Саудовской Аравии. L'Equipe уверяет, что Мбаппе хотел избавиться от бразильца еще прошлым летом, так как собирался стать единственной звездой команды, не разделяя статус с Месси и Неймаром. Во-вторых, в Париж привезли друзей Килиана по сборной Франции (Эрнандес, Дембеле, ходят слухи о Коло Муани). В-третьих, форварду импонирует работа с Луисом Энрике.

Возвращение Мбаппе выглядит последней попыткой задобрить его на продление контракта. Главная задача для руководства — не допустить ухода Килиана свободным агентом. RMC Sport пишет, что клуб готовит для игрока контракт до 2025 года с опцией ухода в «Реал» в 2024-м.

Испанские журналисты подчеркивают, что в шоке даже сам «Реал». При этом мадридцы не считают исход событий своим провалом. Формально клуб не предпринимал никаких действий по покупке игрока и не делал никаких предложений. Но все понимают, что усилиями сторонних лиц и агентов Флорентино Перес старался ускорить ситуацию. И уже третий год подряд у президента ничего не выходит.

Ждем нового развития сериала следующим летом.