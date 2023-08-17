Дембеле взял 10-й номер в «ПСЖ» после ухода Неймара

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле будет выступать под 10-м номером. Изначально 26-летний француз выбрал 23-й номер, но поменял его на «десятку», освободившуюся после перехода форварда парижан Неймара в «Аль-Хиляль».

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. В составе каталонцев нападающий становился чемпионом Испании (2017/18, 2018/19, 2022/23), обладателем Кубка Испании (2017/18, 2020/21) и обладателем Суперкубка страны (2018, 2022/23).

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.