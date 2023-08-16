Аль-Хелаифи прокомментировал переход Неймара в «Аль-Ахли»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход нападающего Неймара в «Аль-Ахли».

«Мы пережили необыкновенные моменты, и Неймар всегда будет частью нашей истории. Я хотел бы поблагодарить Нея и его семью. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем и его следующих приключениях», — приводит пресс-служба лиги Аль-Хелаифи.

За «ПСЖ» Неймар выступал с 2017 года. Он сыграл 173 матча за парижан, забил 118 голов и сделал 77 результативных передач.