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Сегодня, 06:58

Аль-Хелаифи прокомментировал переход Неймара в «Аль-Ахли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход нападающего Неймара в «Аль-Ахли».

«Мы пережили необыкновенные моменты, и Неймар всегда будет частью нашей истории. Я хотел бы поблагодарить Нея и его семью. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем и его следующих приключениях», — приводит пресс-служба лиги Аль-Хелаифи.

За «ПСЖ» Неймар выступал с 2017 года. Он сыграл 173 матча за парижан, забил 118 голов и сделал 77 результативных передач.
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Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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Верратти попрощался с Неймаром после его ухода из «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
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