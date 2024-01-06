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Сегодня, 15:41

Мбаппе: «Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал»

Алина Савинова
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что аргентинца Лионеля Месси недооценили во французской команде.

«Месси заслуживает всех почестей, но на самом деле во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», — приводит Goal слова Мбаппе.

Месси выступал за «ПСЖ» С 2021 по 2023 год. Всего за парижан он провел 75 матчей, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.

В июне 2023-го 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/psg-kylian-mbappe-lionel-messi-respect/bltb46c2942d3e26e3a#cs0950580f00b82b6f
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
Результаты / календарь
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

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