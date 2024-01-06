«Лилль» разгромил «Голден Лион» со счетом 12:0 в Кубке Франции

«Лилль» дома разгромил «Голден Лион» в матче 3-го раунда Кубка Франции со счетом 12:0. Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске.

У хозяев хет-трики оформили Жонатан Дэвид и Эдон Жегрова. Дубль на счету Юсуфа Языджи. Дэвид также отметился ассистентским хет-триком.

«Голден Лион» представляет чемпионат Мартиники. Остров является заморским департаментом Франции.

Соперник «Лилля» в 1/16 финала определится после жеребьевки.