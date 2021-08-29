Мбаппе считает, что его удерживают в «ПСЖ» против воли

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен поведением руководства парижан по отношению его возможного перехода в «Реал», сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист считает, что «ПСЖ» удерживает его в команде против его желания. Кроме того, клуб не выполняет собственное обещание: его обещали отпустить за 180 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Реал».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». У форварда остался всего год по контракту с парижанами. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении контракта с «ПСЖ».