Чемпионат Франции, четвертый тур: расписание и результаты матчей
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч против «Труа» в воскресенье из-за дисквалификации. Во втором туре он получил красную карточку в игре против «Ланса» (0:2).
Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси должен дебютировать в составе парижского клуба в игре против «Реймса» в воскресенье.
27 августа, пятница
«Нант» — «Лион» (22.00)
28 августа, суббота
«Ницца» — «Бордо» (18.00)
«Марсель» — «Сент-Этьен» (22.00)
29 августа, воскресенье
«Труа» — «Монако» (14.00)
«Анже» — «Ренн» (16.00)
«Клермон Фут» — «Метц» (16.00)
«Ланс» — «Лорьян» (16.00)
«Страсбур» — «Брест» (16.00)
«Лилль» — «Монпелье» (18.00)
«Реймс» — «ПСЖ» (21.45)
Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
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