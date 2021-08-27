Чемпионат Франции, четвертый тур: расписание и результаты матчей

Четвертый тур чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч против «Труа» в воскресенье из-за дисквалификации. Во втором туре он получил красную карточку в игре против «Ланса» (0:2).

Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси должен дебютировать в составе парижского клуба в игре против «Реймса» в воскресенье.

27 августа, пятница

«Нант» — «Лион» (22.00)

28 августа, суббота

«Ницца» — «Бордо» (18.00)

«Марсель» — «Сент-Этьен» (22.00)

29 августа, воскресенье

«Труа» — «Монако» (14.00)

«Анже» — «Ренн» (16.00)

«Клермон Фут» — «Метц» (16.00)

«Ланс» — «Лорьян» (16.00)

«Страсбур» — «Брест» (16.00)

«Лилль» — «Монпелье» (18.00)

«Реймс» — «ПСЖ» (21.45)

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».

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Турнирная таблица французского чемпионата — здесь