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Чемпионат Франции, четвертый тур: расписание и результаты матчей

10:00
Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе. Фото twitter.com/PSG_inside
Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе. Фото twitter.com/PSG_inside
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Четвертый тур чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч против «Труа» в воскресенье из-за дисквалификации. Во втором туре он получил красную карточку в игре против «Ланса» (0:2).

Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси должен дебютировать в составе парижского клуба в игре против «Реймса» в воскресенье.

27 августа, пятница

«Нант» — «Лион» (22.00)

Нант — Лион

28 августа, суббота

«Ницца» — «Бордо» (18.00)

Ницца — Бордо

«Марсель» — «Сент-Этьен» (22.00)

Марсель — Сент-Этьен

29 августа, воскресенье

«Труа» — «Монако» (14.00)

Труа — Монако

«Анже» — «Ренн» (16.00)

Анже — Ренн

«Клермон Фут» — «Метц» (16.00)

Клермон Фут — Метц

«Ланс» — «Лорьян» (16.00)

Ланс — Лорьян

«Страсбур» — «Брест» (16.00)

Страсбур — Брест

«Лилль» — «Монпелье» (18.00)

Лилль — Монпелье

«Реймс» — «ПСЖ» (21.45)

Реймс — ПСЖ

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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