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Месси впервые попал в заявку и может дебютировать за «ПСЖ»

12:19
Лионель Месси. Фото PSG, Twitter
Лионель Месси. Фото PSG, Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси впервые попал в заявку команды на матч чемпионата Франции. 34-летний аргентинец может дебютировать за парижан в игре 4-го тура против «Реймса».

Также в заявку из 22 человек попали нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Защитник Серхио Рамос продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.

Напомним, 34-летний Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. Дебют аргентинца в составе французкого клуба пока не состоялся.

Матч «Реймс» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 29 августа, начало — в 21.45 по московскому времени.

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Роман Шишов все материалы автора

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