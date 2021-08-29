Месси впервые попал в заявку и может дебютировать за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси впервые попал в заявку команды на матч чемпионата Франции. 34-летний аргентинец может дебютировать за парижан в игре 4-го тура против «Реймса».

Также в заявку из 22 человек попали нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Защитник Серхио Рамос продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.

Напомним, 34-летний Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. Дебют аргентинца в составе французкого клуба пока не состоялся.

Матч «Реймс» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 29 августа, начало — в 21.45 по московскому времени.