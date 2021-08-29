Месси впервые попал в заявку и может дебютировать за «ПСЖ»
12:19
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси впервые попал в заявку команды на матч чемпионата Франции. 34-летний аргентинец может дебютировать за парижан в игре 4-го тура против «Реймса».
Также в заявку из 22 человек попали нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.
Защитник Серхио Рамос продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.
Напомним, 34-летний Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт. Дебют аргентинца в составе французкого клуба пока не состоялся.
Матч «Реймс» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 29 августа, начало — в 21.45 по московскому времени.
? Un groupe de 22 joueurs pour ce d?placement ? Reims ?#SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021
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