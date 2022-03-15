Мбаппе разочарован отношением болельщиков «ПСЖ» к Месси и Неймару

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе разочаровался в болельщиках своего клуба, утверждает L'Equipe.

Напомним, что Лионель Месси и Неймар были освистаны болельщиками парижан в недавнем матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0). Мбаппе крайне негативно отреагировал на такой жест, несмотря на аплодисменты в свой адрес.

Открытое неуважение фанатов «ПСЖ» к товарищам Мбаппе по команде лишь приблизило французского нападающего к переходу в мадридский «Реал».

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает по завершении сезона.

В нынешнем сезоне форвард забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ».