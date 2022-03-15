«ПСЖ» обсуждал с «Барселоной» возможный трансфер Неймара

«ПСЖ» прорабатывает варианты на тот случай, если нападающий Неймар все же захочет покинуть клуб, утверждает RMC Sport.

Французский клуб уже выходил на «Барселону», но каталонский клуб не заинтересован в возвращении 30-летнего бразильца из-за сложного финансового положения.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.