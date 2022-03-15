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Сегодня, 18:18

«ПСЖ» обсуждал с «Барселоной» возможный трансфер Неймара

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» прорабатывает варианты на тот случай, если нападающий Неймар все же захочет покинуть клуб, утверждает RMC Sport.

Французский клуб уже выходил на «Барселону», но каталонский клуб не заинтересован в возвращении 30-летнего бразильца из-за сложного финансового положения.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Неймар Сантос
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
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 Лион 28 11 9 8 40-37 41
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 Метц 28 4 11 13 25-46 23
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Нант – Лилль
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20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
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20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
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Ренн – Метц
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