«ПСЖ» обсуждал с «Барселоной» возможный трансфер Неймара
«ПСЖ» прорабатывает варианты на тот случай, если нападающий Неймар все же захочет покинуть клуб, утверждает RMC Sport.
Французский клуб уже выходил на «Барселону», но каталонский клуб не заинтересован в возвращении 30-летнего бразильца из-за сложного финансового положения.
В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|
2
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
3
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|
4
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|
5
|Страсбур
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|
6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|
7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|
8
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|
9
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|
10
|Ланс
|28
|11
|8
|9
|42-38
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|
12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|
13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|
14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|
15
|Труа
|28
|7
|7
|14
|26-41
|28
|
16
|Клермон Фут
|28
|7
|7
|14
|27-48
|28
|
17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|
18
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|
19
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|
20
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|- : -
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|24
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4
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