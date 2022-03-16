Нападающий «Лилля» Дэвид летом покинет клуб

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид принял решение покинуть клуб. Он сменит команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Интерес к 22-летнему форварду на сегодняшний момент проявляют десять европейских грандов.

Джонатан Дэвид оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. На его счету 17 забитых мячей в 37 матчах нынешнего сезона.