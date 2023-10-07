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Сегодня, 10:55

Мбаппе рассказал, что отдаст свой голос за Месси в голосовании на «Золотой мяч»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что проголосует за вингера «Интер Майами» Лионеля Месси в опросе на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«Я буду голосовать за Лео Месси в опросе на «Золотой мяч». В индивидуальном плане он был лучшим игроком года и заслуживает этой награды», — приводит слова Мбаппе X Football.

Мбаппе и Месси выступали вместе за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В июле этого года 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами».

В текущем сезоне Месси провел 12 матчей за клуб из МЛС во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в Париже (Франция).

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
9
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
10
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
11
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
13
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 - : -
7.10 22:00
Реймс – Монако
 - : -
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 - : -
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 - : -
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

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И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Александру

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Лилль

 5 1 1
Бастьен Меюпью

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