Мбаппе рассказал, что отдаст свой голос за Месси в голосовании на «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что проголосует за вингера «Интер Майами» Лионеля Месси в опросе на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«Я буду голосовать за Лео Месси в опросе на «Золотой мяч». В индивидуальном плане он был лучшим игроком года и заслуживает этой награды», — приводит слова Мбаппе X Football.

Мбаппе и Месси выступали вместе за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В июле этого года 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами».

В текущем сезоне Месси провел 12 матчей за клуб из МЛС во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в Париже (Франция).