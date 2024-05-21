Мать Мбаппе — о следующем клубе сына: «Вы и так это уже знаете»

Мать нападающего «ПСЖ» Килана Мбаппе отказалась рассказывать, где ее сын продолжит карьеру в следующем сезоне. На вопрос о следующем клубе сына ее ответ был: «Но вы и так это уже знаете».

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24.

Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.

25-летний француз с 2017 года выступает за «ПСЖ». В 307 матчах во всех турнирах он забил 256 голов и сделал 108 голевых передач.