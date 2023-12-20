Месси признан спортсменом года в Аргентине

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан спортсменом года в Аргентине.

Победитель определяется путем голосования спортивных журналистов. Для Месси это 4-й приз спортсмену года в Аргентине. Также его признали лучшим футболистом в стране в 2023-м — это его 16-я награда в карьере.

В этом году аргентинский нападающий в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, летом перешел в «Интер Майами» (МЛС), с которым завоевал Кубок лиг. В американском клубе Месси провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. 36-летний Месси в 2023 году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Аргентинская легкоатлетка Белен Касетта признана спортсменкой года в стране. 29-летняя бегунья специализируется на дистанции 3000 метров с барьерами. В 2023-м она победила в этой дисциплине на Панамериканских играх в Сантьяго (Чили).

Лучшим аргентинским баскетболистом года признан 32-летний разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо. Теннисистом года стал 25-летний Франсиско Черундоло.

Месси в седьмой раз признан лучшим футболистом года по версии Goal, Роналду не попал в топ-50