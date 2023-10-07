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Сегодня, 05:28

Хюттер: «Для команды из верхней части таблицы «Монако» пропустил слишком много голов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 8-го тура чемпионата Франции против «Реймса» рассказал, в чем выражается его футбольная философия.

«Мы не должны забывать, что именно игроки забивают голы. Однако верно и то, что нашим соперникам нелегко обороняться против нас, потому что опасность исходит отовсюду. Им приходится следить за большим количеством игроков одновременно, тем более что нам удается забивать как с игры, так и со стандартов. Мне это нравится!

Для команды из верхней части таблицы мы пропустили слишком много голов, это действительно так. Но надо заметить, что наши соперники каждый раз были очень активны с первых минут игры. Мы должны знать, как с этим бороться. Однако я согласен с тем, что мы пропустили слишком много голов, особенно в первые минуты. С другой стороны, мы всегда показывали свой характер, отыгрывая отставание. Игроки верят в свои силы, но нам действительно стоит поработать над стартовыми отрезками», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Реймс» — «Монако» состоится в субботу, 7 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
9
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
10
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
11
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
13
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 - : -
7.10 22:00
Реймс – Монако
 - : -
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 - : -
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 - : -
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Александру

Александру

Лилль

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

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 1 1 0
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