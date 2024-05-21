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Сегодня, 04:38

Брат Мбаппе может продолжить карьеру в «Лилле»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Итан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Итан Мбаппе следом за братом Килианом покинет парижский клуб в конце сезона, объявила его мать.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 17-летний француз должен присоединиться к «Лиллю».

Ранее сообщалось, что Итан вместе со своим братом может перебраться в «Реал». Однако 20 мая стало известно, что мадридский клуб не будет подписывать младшего Мбаппе.

В этом сезоне Итан Мбаппе сыграл в 5 матчах за главную команду «ПСЖ», но не отметился результативными действиями. В составе дубля он забил 8 голов и сделал 6 голевых передач в 28 матчах.

Килиан Мбаппе. Килиан Мбаппе: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь
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Мать Мбаппе — о следующем клубе сына: «Вы и так это уже знаете»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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