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Месси презентовал болельщикам «Интер Майами» свой 8-й «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Перед товарищеским матчем между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» состоялась специальная церемония по поводу получения нападающим Лионелем Месси «Золотого мяча».

Перед игрой на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле 36-летний аргентинец произнес речь и показал болельщикам «Интер Майами» свою награду.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

Лионель Месси. Месси набрал 462 балла в голосовании «Золотой мяч». Он обошел Холанна на 105 баллов
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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