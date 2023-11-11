Месси презентовал болельщикам «Интер Майами» свой 8-й «Золотой мяч»

Перед товарищеским матчем между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» состоялась специальная церемония по поводу получения нападающим Лионелем Месси «Золотого мяча».

Перед игрой на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле 36-летний аргентинец произнес речь и показал болельщикам «Интер Майами» свою награду.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.