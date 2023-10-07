«Монако» на выезде сыграет против «Реймса» в матче 8-го тура лиги 1 в субботу, 7 октября. Встреча пройдет на стадионе Stade Auguste Delaune в Реймсе, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Реймс» — «Монако» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» с 14 баллами располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, а «Реймс» занимает третье место с 13 баллами.

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