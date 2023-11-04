«Интер Майами» проведет торжественный вечер в честь «Золотого мяча» Месси

«Интер Майами» проведет торжественный вечер в честь восьмого «Золотого мяча» форварда Лионеля Месси.

Клуб проведет товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити», а также вручит Месси «Золотой мяч» в присутствии владельца Хорхе Маса и комиссара МЛС Дона Гарбера. После завершения матча «Интер» проведет вечеринку. Мероприятие пройдет в ночь на 11 ноября.

31 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».