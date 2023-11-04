Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 12:05

«Интер Майами» проведет торжественный вечер в честь «Золотого мяча» Месси

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Reuters

«Интер Майами» проведет торжественный вечер в честь восьмого «Золотого мяча» форварда Лионеля Месси.

Клуб проведет товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити», а также вручит Месси «Золотой мяч» в присутствии владельца Хорхе Маса и комиссара МЛС Дона Гарбера. После завершения матча «Интер» проведет вечеринку. Мероприятие пройдет в ночь на 11 ноября.

31 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
1
1
Читайте также
Русские изобрели регби и конное поло без мяча. Что могло бы войти в программу нашей Олимпиады
Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси: «Не думаю, что когда-нибудь вернусь в европейский чемпионат»
Новости
RSS RSS
Все новости