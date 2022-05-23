Мбаппе принес извинения фанатам «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе извинился перед фанатами «Реала» за то, что отказался переходить в испанский клуб.

«Я благодарен им. Я никогда не носил футболку мадридской команды, кроме как в 14 лет, но они всегда принимали меня как своего, и любой должен быть благодарен за такое отношение. Я понимаю их разочарование.

Надеюсь, они поймут тот факт, что я хотел остаться в своей стране. Я француз, и поэтому я хочу поднять этот клуб, этот чемпионат и эту страну на новый уровень», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

21 мая стало известно о новом контракте Мбаппе с «ПСЖ», хотя ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Реалом».

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.