Президент «ПСЖ»: «Для Мбаппе деньги не самое главное. Спортивный проект был самым важным»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

«Мбаппе остается, потому что Париж предоставляет ему лучшие условия для достижения спортивных целей: побеждать, побеждать и побеждать. Я благодарю его семью, которая верит в наш проект.

Для Килиана деньги не самое главное. Спортивный проект был самым важным», — цитирует Аль-Хелаифи Le Parisien.

21 мая «ПСЖ» сообщил о заключении нового контракта с футболистом. По информации местных СМИ, нападающему предложили подписной бонус в 300 миллионов евро и зарплату 100 миллионов в год.