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Сегодня, 16:12

«Монако» получит от «ПСЖ» 35 миллионов евро в связи с продлением контракта с Мбаппе

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Монако», бывший клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, получит 35 миллионов евро в связи с продлением игроком контракта с клубом.

По данным RMC Sport, трансфер Мбаппе в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году обошелся парижскому клубу в 180 миллионов евро: первый платеж — 90 миллионов евро, второй — 55 миллионов евро.

Выплата оставшихся 35 миллионов евро должна была произойти в том случае, если парижане продадут игрока, а не он уйти на правах свободного агента, или продлят с ним контракт.

21 мая, стало известно, что Мбаппе подписал соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года.

По информации СМИ, Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, форвард сборной Франции получит подписной бонус в размере от 150 до 200 миллионов.

В сезоне-2021/22 француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-le-pactole-que-va-toucher-monaco-grace-a-la-prolongation-de-mbappe_AV-202205230384.html
Килиан Мбаппе
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
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Метц

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