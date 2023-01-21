Массимо Каррера назвал лучшего российского футболиста на данный момент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего российского футболиста на данный момент.

«Для меня лучший российский футболист на данный момент — Александр Головин. У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», — сказал Каррера «РБ Спорт».

26-летний Александр Головин является игроком «Монако» с 2018 года.

В нынешнем сезоне Головин провел за французский клуб 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.