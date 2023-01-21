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Сегодня, 23:33

Агенты предложили «ПСЖ» подписать Дзаньоло из «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» может подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Санти Ауна.

23-летний хавбек был предложен французскому клубу. Руководство «ПСЖ» взяло время на размышление.

Стоимость потенциальной сделки может составить порядка 30 миллионов евро.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, но игрок отказывается подписывать новое соглашение.

Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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26%

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
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 - : -
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