Агенты предложили «ПСЖ» подписать Дзаньоло из «Ромы»
«ПСЖ» может подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Санти Ауна.
23-летний хавбек был предложен французскому клубу. Руководство «ПСЖ» взяло время на размышление.
Стоимость потенциальной сделки может составить порядка 30 миллионов евро.
Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, но игрок отказывается подписывать новое соглашение.
Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
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Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|
5
|Ренн
|19
|11
|4
|4
|36-20
|37
|
6
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
8
|Клермон Фут
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
11
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|- : -
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|19:05
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2
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