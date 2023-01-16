«Головин незаменим для «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Фестиваль «Монако»
L'Equipe в своем обзоре игры отмечает важность победы «Монако», который пережил унизительный вылет из Кубка Франции и потерял очки в игре против «Лорьяна» (2:2). А герой вечера, естественно, Бен Йеддер. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, этот форвард больше не является стопроцентным игроком основного состава, но остается невероятным финишером. Для хет-трика ему потребовалось всего 14 минут, что принесло форварду оценку в 8 баллов. Что касается Головина, то в обзоре отмечена роль полузащитника в двух голевых комбинациях.
Портал Maxifoot третий раз подряд не посвятил матчу «Монако» отдельный текст. Игра монегасков снова в дайджесте главных событий дня. В коротком комментарии футбол в исполнении команды из княжества сравнили с фестивалем. Также отмечено, что красно-белые временно — до сенсационной победы «Ренна» над «ПСЖ» — поднялись на четвертое место и по-прежнему отстают от идущего третьим «Марселя» на пять очков.
Сайт Get French Football News расщедрился на девятку для Бен Йеддера. Восьмеркой оценили вечно критикуемого Диатта, а Головин вместе с Дисаси, Бен Сегиром и Вандерсоном наиграл на семерку. Такую же оценку нашему легионеру выставил и портал Homme du Match, написав: «Организатор монегасского катка. Его дуэт слева с Кайю Энрике вызвал у корсиканских защитников головокружение. Автор своего шестого ассиста в этом сезоне. Он незаменим для «Монако».
Monaco Tribune в своем материале пишет, что монегаски после двух игр без побед подняли голову самым красивым образом, и напоминает: прошлый раз красно-белые забивали в лиге 1 семь мячей в 2016-м году. Ну а главный герой и по версии данного издания очевиден. Тем более, Бен Йеддер оформил уже второй хет-трик в нынешнем сезоне.
Сплошные топы
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr по случаю удивительного разгрома изменил название своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops, исключив из нее провалы. В топах же три пункта вместо двух. Это Бен Йеддер, Диатта и цельная игра всей команды, хотя в тексте иронично отмечено, что кто-то обязательно отметит слабость «Аяччо» и грубую ошибку в случае с пропущенным «Монако» голом.
«Великолепный экшен — пас Головина», — восхитился моментом в игре российского футболиста болельщик под ником АrxTarpeiaASM.
«Головин из «Монако» — хороший игрок. Пришлите скаутов посмотреть за ним», — дал совет другим клубам VivahRonaldo.
«Хочу сказать, что Головин проводит первую половину сезона на очень высоком уровне. До этого он был чаше средним, иногда хорошим. И он часто травмировался», — отметил стабильность нашего легионера RJdn_.
«Здоровый Головин великолепен. Он восстановил отличный уровень 2018 года и делает разницу в «Монако». Россиянин без травм — отличный плеймейкер», — отметил игру Александра вспомнивший чемпионат мира в России papodefut1.
В общем — все поклонники «Монако» в восторге, но они уже смотрят вперед на две недели. Из-за вылета из Кубка Франции у монегасков будет пятнадцать дней на подготовку к, возможно, ключевой игре сезона против «Марселя». Сейчас именно эта команда замыкает лигочемпионскую тройку и опережает «Монако» на пять очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|
5
|Ренн
|19
|11
|4
|4
|36-20
|37
|
6
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
8
|Клермон Фут
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
11
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
|14.01
|19:00
|
Ланс – Осер
|1 : 0
|14.01
|21:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|14.01
|23:00
|
Лион – Страсбур
|1 : 2
|15.01
|15:00
|
Лилль – Труа
|5 : 1
|15.01
|17:00
|
Анже – Клермон Фут
|1 : 2
|15.01
|17:00
|
Монпелье – Нант
|0 : 3
|15.01
|17:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|15.01
|17:00
|
Тулуза – Брест
|1 : 1
|15.01
|19:05
|
Монако – Аяччо
|7 : 1
|15.01
|22:45
|
Ренн – ПСЖ
|1 : 0
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2