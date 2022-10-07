Каррагер рассказал, почему Месси лучше Роналду
Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о Лионеле Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
«Месси начал работать в роли плеймейкера. Он отлично управляет игрой «ПСЖ». Криштиану на это не способен. Поэтому Роналду нельзя назвать величайшим футболистом в истории», — цитирует Каррагера Mirror.
В этом сезоне 35-летний аргентинец забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 9 матчах лиги 1. В активе 37-летнего португальца гол и ассист в Лиге Европы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|9
|2
|0
|29-5
|29
|
2
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|
3
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|
4
|Марсель
|11
|7
|2
|2
|20-8
|23
|
5
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|
6
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|
7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
8
|Клермон Фут
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|
9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
10
|Лион
|11
|4
|2
|5
|19-15
|14
|
11
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|
12
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|
13
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|
15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|
17
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
18
|Аяччо
|11
|2
|2
|7
|8-16
|8
|
19
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|
20
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|- : -
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|- : -
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|- : -
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|- : -
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|- : -
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|- : -
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|- : -
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2
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