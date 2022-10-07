Каррагер рассказал, почему Месси лучше Роналду

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о Лионеле Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

«Месси начал работать в роли плеймейкера. Он отлично управляет игрой «ПСЖ». Криштиану на это не способен. Поэтому Роналду нельзя назвать величайшим футболистом в истории», — цитирует Каррагера Mirror.

В этом сезоне 35-летний аргентинец забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 9 матчах лиги 1. В активе 37-летнего португальца гол и ассист в Лиге Европы.