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7 октября, 08:30

Лахтер: «Головин в Европе никому не нужен»

Агент Лахтер считает, что Головин никому не нужен в Европе
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Александр Головин.
Фото Reuters

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

— Я общаюсь с людьми из «Монако». Головин по итогам прошлого сезона в команде 14-й.

— Это по каким же показателям?

— У них нет ТТД, два своих индекса. Подсчет ведут и лига, и федерация. Около пятидесяти выкладок: скорость, отдача, КПД... А нам рассказывают, то «Ювентус» за Головиным не доехал, то «МЮ». Ну, смешно! Кто мог из «Монако» уехать, тот уехал.

— Может, причина в травмах?

— Там никто не делает скидок на травмы! За тебя заплатили пароход денег, так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой», которая никуда не делась... До четырех утра играем!

— До сих пор?

— Конечно! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!

— Знакомы с Головиным?

— Лично — нет, не общались. Но информацией обладаю из первых рук. Что позволяет мне говорить о Головине. Я взвешенно отношусь к словам, которые произношу.

— «Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» — расстаться с Головиным?

— Монегаски — они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история — сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане. Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь — это аксиома!

Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе — парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

— Еще бы.

— Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот «первый импульс». Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются.

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Александр Головин
ФК Монако
Деннис Лахтер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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