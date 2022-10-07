Месси травмировал колено в матче «ПСЖ» с «Бенфикой»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси был травмирован в матче Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (1:1), где отметился забитым голом.

По данным Адриена Гренье, в этой встрече аргентинец повредил колено. Однако травма несерьезная. Футболист может пропустить гостевой матч против «Реймса».

Месси был заменен в матче с «Бенфикой» на 81-й минуте. Он лично попросил главного тренера Кристофа Галтье убрать его с поля, так как почувствовал дискомфорт в области колена.