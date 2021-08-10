Иньеста: «Будет больно видеть Месси в другой футболке»
20:02
Бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Будет больно видеть Месси в другой футболке. Лионель олицетворяет «Барселону». Он был всем для этого клуба. Месси — футболист, который превосходит команду. Никогда не встречал такого игрока, как он, и думаю, что не встречу», — цитирует Иньесту AFP.
Иньеста верит, что у «Барселоны» будет хорошее будущее без Месси.
Сообщалось, что в скором времени 34-летний аргентинец официально станет игроком «ПСЖ». Клуб уже не раз намекнул на его трансфер.
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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