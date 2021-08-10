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Иньеста: «Будет больно видеть Месси в другой футболке»

20:02
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Бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Будет больно видеть Месси в другой футболке. Лионель олицетворяет «Барселону». Он был всем для этого клуба. Месси — футболист, который превосходит команду. Никогда не встречал такого игрока, как он, и думаю, что не встречу», — цитирует Иньесту AFP.

Иньеста верит, что у «Барселоны» будет хорошее будущее без Месси.

Сообщалось, что в скором времени 34-летний аргентинец официально станет игроком «ПСЖ». Клуб уже не раз намекнул на его трансфер.

Дополнительная информация:

https://www.afp.com/en/news-hub

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Виктория Кравченко все материалы автора

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