«Бордо» арендовал 18-летнего защитника «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тимоте Пембеле на правах аренды перешел в «Бордо». По окончании сезона у жирондинцев будет возможность выкупить его контракт, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний футболист является воспитанником «ПСЖ». В прошлом сезоне Пембеле провел за основную команду парижан 9 матчей и забил 1 гол.