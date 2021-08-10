«Бордо» арендовал 18-летнего защитника «ПСЖ»
20:13
Защитник «ПСЖ» Тимоте Пембеле на правах аренды перешел в «Бордо». По окончании сезона у жирондинцев будет возможность выкупить его контракт, сообщает официальный сайт клуба.
18-летний футболист является воспитанником «ПСЖ». В прошлом сезоне Пембеле провел за основную команду парижан 9 матчей и забил 1 гол.
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