Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Бордо» арендовал 18-летнего защитника «ПСЖ»

20:13
Теги:

Защитник «ПСЖ» Тимоте Пембеле на правах аренды перешел в «Бордо». По окончании сезона у жирондинцев будет возможность выкупить его контракт, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний футболист является воспитанником «ПСЖ». В прошлом сезоне Пембеле провел за основную команду парижан 9 матчей и забил 1 гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«От МОК за слова из трансгендеров прилетело. Ну и что?» Трефилов и гандболистки сборной России дали огненное интервью «СЭ»
Врач рассказал о значении группы крови для здоровья
Семья антипрививочников умерла от заражения COVID в течение недели
Врач назвал самый вредный алкоголь — видео
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд