Гальтье — о первом матче Месси после ЧМ-2022: «Он вернулся физически здоровым»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о форварде Лионеле Месси после матча 18-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:0). В этой встрече аргентинец забил один гол.

«Сегодня мы снова увидели лучшего игрока мира. Лео хотел играть, он вернулся физически здоровым, и когда он с нами на поле, у нас есть гарантированные шансы. Когда Месси с нами, многое меняется. Он счастлив, выиграв единственный титул, которого ему не хватало. Он смог отыграть всю игру, это очень хорошо», — приводит слова Галтье infobae.

Матч против «Анже» стал первым для Месси в старте «ПСЖ» после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«ПСЖ» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Анже» идет последним с 8 очками.