Гальтье — о первом матче Месси после ЧМ-2022: «Он вернулся физически здоровым»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о форварде Лионеле Месси после матча 18-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:0). В этой встрече аргентинец забил один гол.
«Сегодня мы снова увидели лучшего игрока мира. Лео хотел играть, он вернулся физически здоровым, и когда он с нами на поле, у нас есть гарантированные шансы. Когда Месси с нами, многое меняется. Он счастлив, выиграв единственный титул, которого ему не хватало. Он смог отыграть всю игру, это очень хорошо», — приводит слова Галтье infobae.
Матч против «Анже» стал первым для Месси в старте «ПСЖ» после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«ПСЖ» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Анже» идет последним с 8 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|18
|12
|5
|1
|31-13
|41
|
3
|Марсель
|18
|12
|3
|3
|36-15
|39
|
4
|Монако
|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|
5
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
6
|Лорьян
|18
|9
|5
|4
|30-26
|32
|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|
10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|
11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|18
|4
|6
|8
|29-35
|18
|
15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
18
|Осер
|18
|3
|4
|11
|16-40
|13
|
19
|Страсбур
|18
|1
|9
|8
|22-33
|12
|
20
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|0 : 1
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|0 : 5
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|0 : 0
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|0 : 0
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|6 : 1
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|2 : 0
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|0 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|11
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|13
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|12
|1
|2