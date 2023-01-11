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Сегодня, 08:45

Чемпионат Франции: «Лорьян» — «Монако», «ПСЖ» — «Анже» и другие матчи 18-го тура

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Александр Головин.
Фото Global Look Press
18-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Реймс
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Тулуза
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Лилль
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Ренн
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Лион
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Марсель
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Монако
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Монпелье
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Анже
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Ланс

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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