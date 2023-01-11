Чемпионат Франции: «Лорьян» — «Монако», «ПСЖ» — «Анже» и другие матчи 18-го тура

18-й тур чемпионата Франции.

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Турнирная таблица французского чемпионата — здесь