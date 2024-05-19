Месси сыграл невзрачный матч после травмы. Но «Интер» спас Бускетс

Испанец выдал радиоуправляемый пас, а клуб из «Майами» победил «Ди Си Юнайтед».

С момента памятного матча против «Нью-Йорк Ред Булл» (6:2), в котором Лионель Месси набрал шесть очков (1+5) за один тайм, прошло две недели, за которые «Интер Майами» сыграл два матча в чемпионате МЛС. Сначала была выездная победа над «Монреалем» — 3:2, а великий аргентинец, как не удивительно, не забил и не отдал — бывает в этом году и такое. Зато снова отличился парагваец Матиас Рохас, который отлично вписался в команду, заняв место на левом фланге атаки.

Казалось бы, можно было бы пусть и робко, но начинать говорить о начале излечения от мессизависимости, но стоило Лео получить легкую травму и пропустить игру с «Орландо», как тут же последовали довольно унылые 0:0. Если что, футболисты «Интера» сделали 581 передачу, но нанесли всего семь ударов по воротам, из которых всего три в створ, и наработали только на 0,62 xG.

Перед матчем с «Ди Си Юнайтед» Месси тоже был в списке тех игроков, чье участие под вопросом, но на этот раз аргентинец вышел в стартовом составе. Равно как и Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес. Вот только «Интеру» это никак не помогало. По ощущениям, это было словно продолжение игры с «Орландо». Владение мячом (66%), много передач (627), но минимум остроты и конкретики (всего восемь ударов и 0,77xG) . В общем, классический стерильный ватокат. Ну, например, как «ПСЖ» в своих худших матчах при Луисе Энрике.

Возможно, сказалась задержка начала игры на 40 минут из-за угрозы шторма и бури в Майами — зрителей даже попросили покинуть свои места и пройти в укрытие. Но это так себе оправдание.

Середняк Восточной конференции «Ди Си» выставил пятерку защитников и совершенно спокойно защищался, впереди рассчитывая в основном на габариты Кристиана Бентеке. После ухода с поста главного тренера Уэйна Руни именно 33-летний бельгиец — наиболее известная фигура в составе столичной команды. Есть еще Матеуш Клих — польский полузащитник, здорово смотревшийся в «Лидсе» Марсело Бьельсы несколько лет назад.

Главный тренер «Ди Си» Трой Лесенс своей любимой формацией считает 3-4-3, а до прихода в клуб из Вашингтона, который он возглавил в январе, 40-летний американец работал в «Нью-Йорк Ред Булл» — а там в силу корпоративной этики нужно культивировать высокий прессинг и быструю игру в переходных фазах. Но против «Интера» иногда лучше просто отдать мяч и закрыться — и, как показывает практика, это вполне работает.

Конечно, всегда есть вероятность, что даже если ты будешь играть дисциплинированно, то все равно включится Месси и решит эпизод — и этого хватит. Но аргентинец был не в лучших кондициях — не зря его участие в матче было под вопросом. А игроки «Ди Си» не расступались перед ним, как школьники во дворе.

К несчастью «Ди Си» и других команд МЛС, у «Майами» есть не только Месси, но и его барселонские друзья. И даже если у аргентинца не пошло, то они могут помочь. Да, происходит это далеко не всегда, но в этот раз получилось. Все должно было завершится заунывно-тоскливыми 0:0, когда игроки из Вашингтона забыли про Бускетса. У того были вагон времени и пространства, чтобы просканировать поле, примериться и сделать идеальный заброс на Леонардо Кампану, который избежал попадания в офсайд и красиво перебросил оказавшегося в полупозиции вратаря. Аргентинский нападающий, кстати, вышел на замену всего за несколько секунд до этого момента и это были его первые два касания — обработка и удар.

«Интер» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей, одержал шестую победу в последних семи матчах и возглавляет таблицу Восточной конференции. Следующий матч — через неделю в гостях с «Ванкувером».