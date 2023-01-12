«ПСЖ» предлагает Шкриньяру зарплату в два раза больше, чем «Интер»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему является трансферной целью «ПСЖ», сообщает Semper Inter.

В Париже рассчитывают, что 27-летний футболист не станет подписывать новый контракт с «нерадзурри» и переедет в столицу Франции на правах свободного агента летом этого года. В «ПСЖ» готовы гарантировать Шкриньяру заработную плату в размере 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов платить Шкриньяру по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Клуб не намерен больше увеличивать предложение и ждет ответа от игрока.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.