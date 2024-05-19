Гол с передачи Бускетса принес «Интер Майами» победу над «Ди Си Юнайтед», Месси отыграл весь матч

«Интер Майами» выиграл у «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Чейз» в Форт-Лодердейле.

Единственный гол был забит на 3-й добавленной минуте. Нападающий Леонардо Кампана забил с передачи Серхио Бускетса.

Капитан «цапель» Лионель Месси отыграл всю встречу. В среду он пропустил игру из-за травмы.

«Интер Майами» набрал 31 очко и вышел на первое место в Восточной конференции. «Ди Си Юнайтед» идет на 9-й строчке — 17 очков.