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Сегодня, 05:18

Гол с передачи Бускетса принес «Интер Майами» победу над «Ди Си Юнайтед», Месси отыграл весь матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси с мячом.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» выиграл у «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Чейз» в Форт-Лодердейле.

Единственный гол был забит на 3-й добавленной минуте. Нападающий Леонардо Кампана забил с передачи Серхио Бускетса.

Капитан «цапель» Лионель Месси отыграл всю встречу. В среду он пропустил игру из-за травмы.

«Интер Майами» набрал 31 очко и вышел на первое место в Восточной конференции. «Ди Си Юнайтед» идет на 9-й строчке — 17 очков.

США. МЛС. Неделя 13
19 мая, 02:37. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
1:0
Ди Си Юнайтед
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
0
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