Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассчитывает, что нападающий Лионель Месси сможет сыграть против «ДС Юнайтед» в воскресенье.

«Лео хорошо тренировался вчера. Решение по его участию в воскресной игре примем после тренировки, но мы настроены оптимистично. Что касается среды, то именно удар по колену выбил его из матча. Не было намерения давать ему отдых. Он чувствовал себя хорошо, но потом получил травму и не мог хорошо маневрировать ногой, это его беспокоило.

В целом мы принимаем во внимание его возраст и телосложение, как и каждого игрока. Очевидно, что возраст — это вопрос для Месси, но каждый сталкивается с физическим износом или перегрузкой. Когда ты играешь три матча в неделю и дважды на выезде, мы должны учитывать это и оценивать при определении состава. Но отсутствие Месси в игре против «Орландо» было исключительно из-за травмы», — цитирует ESPN Мартино.

16 мая 36-летний аргентинец из-за повреждения колена пропустил матч регулярного чемпионата МЛС с «Орландо Сити» (0:0).