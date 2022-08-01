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Сегодня, 03:28

Гальтье прокомментировал игру Месси и Неймара в Суперкубке Франции

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после победы над «Нантом» в Суперкубке Франции прокомментировал игру Лионеля Месси и Неймара.

«В прошлом сезоне Неймара и Месси сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырех или пяти недель работы, все хорошо. После этого нужно позволить им выразить себя. Очевидно, у них много талантов», — сказал Кристоф Гальтье в интервью Prime Video.

«ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар. По голу забили Месси и Серхио Рамос.

Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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