Гальтье прокомментировал игру Месси и Неймара в Суперкубке Франции

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после победы над «Нантом» в Суперкубке Франции прокомментировал игру Лионеля Месси и Неймара.

«В прошлом сезоне Неймара и Месси сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырех или пяти недель работы, все хорошо. После этого нужно позволить им выразить себя. Очевидно, у них много талантов», — сказал Кристоф Гальтье в интервью Prime Video.

«ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар. По голу забили Месси и Серхио Рамос.