Рамос прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Нантом» в матче за Суперкубок Франции (4:0).

«Мы очень довольны результатом. Команда сыграла очень сплоченно. Я горжусь первым трофеем в сезоне и первым своим финалом с «ПСЖ». У меня все еще мало энергии, но ведь мы много бегали и играли так, чтобы фанаты понимали, что клуб хочет играть в футбол. Парни сохранили контроль и не пропустили ни единого гола. Мы победили со счетом 4:0, это первый титул в сезоне и гол для меня», — приводит слова Рамоса As.

«ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар, по голу забили Лионель Месси и Серхио Рамос.