Фабрегас оценил переход Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что с нетерпением ждет матч чемпионата Франции против «ПСЖ». Во вторник, 10 августа, парижский клуб объявил о переходе нападающего Лионеля Месси.

«Я из «Барселоны» и мне будет сложно смотреть «Барсу» без Лео, но это жизнь. Это хорошо для Лиги 1. Все мои товарищи по команде задают мне много вопросов о нем. Они очень рады играть против него. Для нас это тоже вызов. «Монако» хотчет победить, и я сам не могу дождаться, чтобы сыграть с «ПСЖ» в этом году. Даже больше, чем в прошлом году», — цитирует пресс-служба клуба Фабрегаса.

Матч «ПСЖ» — «Монако» в первом круге чемпионата Франции состоится в конце декабря (ориентировочно 12-го).