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Фабрегас оценил переход Месси в «ПСЖ»

02:23
Сеск Фабрегас. Фото Instagram
Сеск Фабрегас. Фото Instagram
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что с нетерпением ждет матч чемпионата Франции против «ПСЖ». Во вторник, 10 августа, парижский клуб объявил о переходе нападающего Лионеля Месси.

Лионель Месси в&nbsp;Париже.Месси в «ПСЖ»: Лео прилетел в Париж, раскрыты условия контракта

«Я из «Барселоны» и мне будет сложно смотреть «Барсу» без Лео, но это жизнь. Это хорошо для Лиги 1. Все мои товарищи по команде задают мне много вопросов о нем. Они очень рады играть против него. Для нас это тоже вызов. «Монако» хотчет победить, и я сам не могу дождаться, чтобы сыграть с «ПСЖ» в этом году. Даже больше, чем в прошлом году», — цитирует пресс-служба клуба Фабрегаса.

Матч «ПСЖ» — «Монако» в первом круге чемпионата Франции состоится в конце декабря (ориентировочно 12-го).

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы