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Президент «ПСЖ» прокомментировал переход Месси в команду

10 августа 2021, 23:32
Нассер Аль-Хелаифи. Фото gbcghanaonline.com
Нассер Аль-Хелаифи. Фото gbcghanaonline.com
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в парижский клуб.

34-летний аргентинец будет выступать в новой команде под 30-м номером. Он заключил соглашение на два года с опцией продления договора еще на сезон.

«Я рад, что Лионель Месси решил присоединиться к «ПСЖ», и мы рады приветствовать футболиста и его семью в Париже. Он не скрывал своего желания и дальше развиваться на высшем уровне и завоевывать трофеи. Амбиции клуба идентичны. Мне не терпится увидеть, как наша команда войдет в историю для болельщиков по всему миру», — цитирует Аль-Хелаифи пресс-служба «ПСЖ».

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» — это произошло из-за новых жестких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/cp-lionel-messi-psg-paris-saint-germain-mercato

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Виктория Кравченко все материалы автора

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