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Сегодня, 19:20

Дудек: «Месси или Роналду? Они разные, но оба игроки мирового класса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь «Милана» Ежи Дудек высказался о соперничестве нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду — это все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но они игроки мирового класса. Месси ознаменовал то, как играла «Барселона». Он понимал тики-таку. Он был игроком этой системы. Криштиану был другим. Он был гораздо более всесторонним. Он никогда не сдавался. Он всегда первым приезжал на тренировки и уезжал последним. Было потрясающе видеть, как они меряются силами на поле. Чемпионат мира-2022 ответил на много вопросов. Мы должны быть счастливы, что видели это соперничество», — приводит слова Дудека AS.

На ЧМ-2022 37-летний Криштиану Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии и забил 1 гол с пенальти Гане. Его команда покинула чемпионат мира после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на мировом первенстве в Катаре сыграл 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Ежи Дудек
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
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Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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