Дудек: «Месси или Роналду? Они разные, но оба игроки мирового класса»
Бывший вратарь «Милана» Ежи Дудек высказался о соперничестве нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду — это все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но они игроки мирового класса. Месси ознаменовал то, как играла «Барселона». Он понимал тики-таку. Он был игроком этой системы. Криштиану был другим. Он был гораздо более всесторонним. Он никогда не сдавался. Он всегда первым приезжал на тренировки и уезжал последним. Было потрясающе видеть, как они меряются силами на поле. Чемпионат мира-2022 ответил на много вопросов. Мы должны быть счастливы, что видели это соперничество», — приводит слова Дудека AS.
На ЧМ-2022 37-летний Криштиану Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии и забил 1 гол с пенальти Гане. Его команда покинула чемпионат мира после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на мировом первенстве в Катаре сыграл 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|3
|3
|59-23
|57
|
2
|Марсель
|24
|16
|4
|4
|48-22
|52
|
3
|Монако
|24
|15
|5
|4
|53-31
|50
|
4
|Ланс
|24
|14
|7
|3
|38-19
|49
|
5
|Ренн
|24
|13
|4
|7
|44-28
|43
|
6
|Лилль
|24
|12
|5
|7
|43-31
|41
|
7
|Лорьян
|24
|11
|6
|7
|38-35
|39
|
8
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|
9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|
10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|
11
|Тулуза
|24
|9
|5
|10
|41-42
|32
|
12
|Клермон Фут
|24
|8
|6
|10
|24-33
|30
|
13
|Нант
|24
|6
|10
|8
|25-29
|28
|
14
|Монпелье
|24
|8
|2
|14
|35-45
|26
|
15
|Страсбур
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|
16
|Брест
|24
|4
|8
|12
|25-40
|20
|
17
|Труа
|24
|4
|7
|13
|33-53
|19
|
18
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|
19
|Аяччо
|24
|5
|3
|16
|18-45
|18
|
20
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
|24.02
|23:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|25.02
|19:00
|
Анже – Лион
|- : -
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|- : -
|26.02
|15:00
|
Лорьян – Осер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Аяччо – Труа
|- : -
|26.02
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|26.02
|17:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|26.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|26.02
|19:05
|
Монако – Ницца
|- : -
|26.02
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|18
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2