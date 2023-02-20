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Сегодня, 17:49

Доменек — об игре Месси с «Лиллем»: «Я большой фанат Лео, но он абсолютно ничего не сделал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек раскритиковал игру нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 24-го тура лиги 1 против «Лилля» (4:3).

В этой встрече аргентинец забил гол со штрафного на 90+5-й минуте матча и принес победу своей команде.

«Что можно сказать об этом матче? Через 20 минут или полчаса Гальтье должен был снять Месси, который был призрачен. Я большой фанат Месси. Но он абсолютно ничего не сделал. Он не защищался, не делал правильных передач. Ничего. Полная пустота. Иногда он плох, но в этой игре была полная пустота. Но Гальтье оставил Месси на поле, и тот чудесным образом спас их на последней минуте, забив со штрафного», — приводит слова Доменека L'Equipe.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

Его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 57 очков за 24 матча.

Лионель Месси
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Раймон Доменек
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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38 тур
24.02 23:00
Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 - : -
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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