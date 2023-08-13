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Сегодня, 09:15

Энрике высказался о появлении Мбаппе в раздевалке «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал новость о том, что форвард парижан Килиан Мбаппе посетил раздевалку команды перед матчем 1-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).

«Мбаппе зашел в раздевалку перед матчем? Разве это странно? Мне нечего сказать по этому поводу. Я уже сказал все, что должен был сказать», — цитирует Энрике AS.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб в летнее трансферное окно.

24-летний француз не хочет активировать опцию продления соглашения до 2025 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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2
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
3
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
4
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
5
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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