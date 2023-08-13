Энрике высказался о появлении Мбаппе в раздевалке «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал новость о том, что форвард парижан Килиан Мбаппе посетил раздевалку команды перед матчем 1-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).

«Мбаппе зашел в раздевалку перед матчем? Разве это странно? Мне нечего сказать по этому поводу. Я уже сказал все, что должен был сказать», — цитирует Энрике AS.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб в летнее трансферное окно.

24-летний француз не хочет активировать опцию продления соглашения до 2025 года.