Мбаппе и «ПСЖ» ищут условия для продления контракта

«ПСЖ» и нападающий Килиан Мбаппе рассматривают варианты для продления контракта, сообщает AS.

По информации источника, парижский клуб направил форварду различные предложения. Отношения между сторонами стали улучшаться. Клуб видит возможность продлить контракт с 24-летним французом, но также рассматривает и вариант с продажей форварда.

Ранее руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. Француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.

Мбаппе не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:0). Он следил за игрой со стадиона «Парк де Пренс». Сообщается, что после закрытия трансферного окна «ПСЖ» вернет его в основной состав.