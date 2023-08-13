Мбаппе и «ПСЖ» ищут условия для продления контракта
«ПСЖ» и нападающий Килиан Мбаппе рассматривают варианты для продления контракта, сообщает AS.
По информации источника, парижский клуб направил форварду различные предложения. Отношения между сторонами стали улучшаться. Клуб видит возможность продлить контракт с 24-летним французом, но также рассматривает и вариант с продажей форварда.
Ранее руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. Француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.
Мбаппе не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:0). Он следил за игрой со стадиона «Парк де Пренс». Сообщается, что после закрытия трансферного окна «ПСЖ» вернет его в основной состав.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
|Г
|
|
Витинья
Марсель
|1
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|
|
Дзюня Ито
Реймс
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|
|
Маршалл Мунетси
Реймс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Ренан Лоди
Марсель
|1
|0
|1