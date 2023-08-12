Мбаппе находится в раздевалке «ПСЖ» перед матчем первого тура лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет следить со стадиона «Парк де Пренс» за игрой парижан с «Лорьяном» в 1-м туре чемпионата Франции, сообщает Foot+.

Помимо этого, 24-летний француз будет допущен в раздевалку «ПСЖ». Мбаппе вместе с Неймаром не попали в заявку клуба на матч с «Лорьяном».

Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. Француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.