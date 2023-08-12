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Сегодня, 21:56

Мбаппе находится в раздевалке «ПСЖ» перед матчем первого тура лиги 1

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет следить со стадиона «Парк де Пренс» за игрой парижан с «Лорьяном» в 1-м туре чемпионата Франции, сообщает Foot+.

Помимо этого, 24-летний француз будет допущен в раздевалку «ПСЖ». Мбаппе вместе с Неймаром не попали в заявку клуба на матч с «Лорьяном».

Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» выставило Мбаппе ультиматум, согласно которому он не будет играть за команду в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть клуб. Француз не хочет активировать опцию продления в соглашении до 2025 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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«ПСЖ» — «Лорьян»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
2
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
3
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
4
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
5
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
6
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
14
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
15
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
16
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
17
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
18
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
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30 тур
31 тур
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34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
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Витинья

Марсель

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Бафоде Диаките

Бафоде Диаките

Лилль

 1
Дзюня Ито

Дзюня Ито

Реймс

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П
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Лилль

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Терем Моффи

Ницца

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И К Ж
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