Болельщики «ПСЖ» встретили Мбаппе овацией перед матчем с «Лансом»
Болельщики «ПСЖ» встретили Килиана Мбаппе овацией и кричалками после попадания нападающего в стартовый состав матча с «Лансом» в 3-м туре чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.
Форвард в игре отметился дублем, таким образом, забив 150-й и 151-й голы за парижан.
Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ».
В этой же игре фанаты парижского клуба вывесили баннер, критикующий Неймара, который этим летом перешел в «Аль-Хиляль».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
5
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
6
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
8
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
9
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
17
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|- : -
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|П
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|
|
Такуми Минамино
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0
Новости