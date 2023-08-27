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Сегодня, 09:50

Болельщики «ПСЖ» встретили Мбаппе овацией перед матчем с «Лансом»

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Болельщики «ПСЖ» встретили Килиана Мбаппе овацией и кричалками после попадания нападающего в стартовый состав матча с «Лансом» в 3-м туре чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

Форвард в игре отметился дублем, таким образом, забив 150-й и 151-й голы за парижан.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ».

В этой же игре фанаты парижского клуба вывесили баннер, критикующий Неймара, который этим летом перешел в «Аль-Хиляль».

Килиан Мбаппе
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Ультрас «ПСЖ» вывесили критикующий Неймара баннер во время игры с «Лансом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
4
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
5
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
6
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
7
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
8
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
9
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
10
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
17
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
18
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
П
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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