Болельщики «ПСЖ» встретили Мбаппе овацией перед матчем с «Лансом»

Болельщики «ПСЖ» встретили Килиана Мбаппе овацией и кричалками после попадания нападающего в стартовый состав матча с «Лансом» в 3-м туре чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

Форвард в игре отметился дублем, таким образом, забив 150-й и 151-й голы за парижан.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ».

В этой же игре фанаты парижского клуба вывесили баннер, критикующий Неймара, который этим летом перешел в «Аль-Хиляль».