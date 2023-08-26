Мбаппе забил 150-й гол за «ПСЖ» в лиге 1
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил в матче 3-го тура лиги 1 против «Ланса».
Для 24-летнего игрока этот гол стал 150-м за парижан в чемпионате Франции.
Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ». Он выступает за клуб с 2017 года.
Источник: Twitter-аккаунт лиги 1
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|
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|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
6
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
7
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
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|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
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|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
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|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Ланс
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
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|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|- : -
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
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|
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|
Ницца – Лион
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|П
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|
|
Такуми Минамино
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
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Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
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|1
|0
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