Мбаппе забил 150-й гол за «ПСЖ» в лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил в матче 3-го тура лиги 1 против «Ланса».

Для 24-летнего игрока этот гол стал 150-м за парижан в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ». Он выступает за клуб с 2017 года.