Агент Головина рассказал о характере травмы полузащитника «Монако»
Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал «СЭ» повреждение у его клиента.
Ранее, 3 октября, 25-летний Головин из-за травмы был заменен на 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Бордо» (3:0).
«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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