Девятый тур чемпионата Франции.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в воскресенье на своем поле примет «Бордо». В этот же день звездный «ПСЖ» в гостях сыграет против «Ренна».

1 октября, пятница

«Ланс» — «Реймс» (22:00)

2 октября, суббота

«Монпелье» — «Страсбур» (18:00)

«Ницца» — «Брест» (22:00)

3 октября, воскресенье

«Ренн» — «ПСЖ» (14:00)

«Анже» — «Метц» (16:00)

«Лорьян» — «Клермон Фут» (16:00)

«Монако» — «Бордо» (16:00)

«Нант» — «Труа» (16:00)

«Лилль» — «Марсель» (18:00)

«Сент-Этьен» — «Лион» (21:45)

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица французского чемпионата — здесь