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Чемпионат Франции: «Монако» — «Бордо», «Ренн» — «ПСЖ» и другие матчи 9-го тура

11:00
Звезды «ПСЖ»: Мбаппе, Неймар и Месси. Фото instagram.com/psg
Звезды «ПСЖ»: Мбаппе, Неймар и Месси. Фото instagram.com/psg
Теги:
Девятый тур чемпионата Франции.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в воскресенье на своем поле примет «Бордо». В этот же день звездный «ПСЖ» в гостях сыграет против «Ренна».

1 октября, пятница

«Ланс» — «Реймс» (22:00)

Ланс — Реймс

2 октября, суббота

«Монпелье» — «Страсбур» (18:00)

Монпелье — Страсбур

«Ницца» — «Брест» (22:00)

Ницца — Брест

3 октября, воскресенье

«Ренн» — «ПСЖ» (14:00)

Ренн — ПСЖ

«Анже» — «Метц» (16:00)

Анже — Метц

«Лорьян» — «Клермон Фут» (16:00)

Лорьян — Клермон Фут

«Монако» — «Бордо» (16:00)

Монако — Бордо

«Нант» — «Труа» (16:00)

Нант — Труа

«Лилль» — «Марсель» (18:00)

Лилль — Марсель

«Сент-Этьен» — «Лион» (21:45)

Сент-Этьен — Лион

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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