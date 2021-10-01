Чемпионат Франции: «Монако» — «Бордо», «Ренн» — «ПСЖ» и другие матчи 9-го тура
11:00
Девятый тур чемпионата Франции.
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в воскресенье на своем поле примет «Бордо». В этот же день звездный «ПСЖ» в гостях сыграет против «Ренна».
1 октября, пятница
«Ланс» — «Реймс» (22:00)
2 октября, суббота
«Монпелье» — «Страсбур» (18:00)
«Ницца» — «Брест» (22:00)
3 октября, воскресенье
«Ренн» — «ПСЖ» (14:00)
«Анже» — «Метц» (16:00)
«Лорьян» — «Клермон Фут» (16:00)
«Монако» — «Бордо» (16:00)
«Нант» — «Труа» (16:00)
«Лилль» — «Марсель» (18:00)
«Сент-Этьен» — «Лион» (21:45)
Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
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