«Монако» обыграл «Бордо», у Головина гол+пас и травма
«Монако» победил «Бордо» (3:0) в матче девятого тура чемпионата Франции.
На 35-й минуте отличился Орельен Тшуамени. Результативный пас ему отдал Александр Головин. Российский полузащитник сам забил на 48-й минуте, а на 57-й минуте его заменили из-за травмы. Третий мяч записал в свой актив Виссам Бен-Йеддер, который реализовал пенальти.
Монегаски набрали14 очков и занимают пятое место. У «Бордо» семь очков и 16-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Монако» — «Бордо» — 3:0 (1:0)
Голы: Тшуамени, 35 (1:0). Головин, 48 (2:0). Бен-Йеддер, 64 — с пенальти (3:0).
«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 74), Головин (Диоп, 57), Тшуамени (Фофана, 83), Матазо, Бен-Йеддер (Боаду, 74), Фолланд, Мартинш (Диатта, 73), Якобс.
«Бордо»: Костиль, Мексер, Кватенг, Мангаш (Менса, 69), Грегерсен, Пембеле (Мара, 68), Отавиу (Элис, 55), Франсержиу (Зеркан, 69), Адли, Хван Уй Джо, Калу (Дилросюн, 55).
Предупреждения: Дисаси, 13. Грегерсен, 86. Бадиашиле, 86.
Судья: Тюрпен.
3 октября. Монако. Стадион «Луи II».
«Лорьян» — «Клермон Фут» — 1:1 (0:1)
Голы: Байо, 15 (0:1). Ляпорт, 54 (1:1).
«Лорьян»: Нарди, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан, Монкондюи (Ле Бри, 85), Ле Фе (Диарра, 50), Лорьенте (Буагар, 85), Моффи (Уаттара, 71).
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Иглесиас, 89), Доссу (Телль, 78), Гастьен, Абдул Самед, Рашани, Байо.
Предупреждения: Гастьен, 24. Енц, 55. Ляпорт, 79.
Судья: Гайуст.
3 октября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
«Нант» — «Труа» — 2:0 (0:0)
Голы: Жиротто, 58 (1:0). Блас, 69 — с пенальти (2:0).
«Нант»: Лафон, Аппиа, Кастеллетто (Коршья, 86), Траоре (Паллуа, 86), Жиротто, Сиприен, Блас (Коко, 86), Чиривелья, Саймон (Мутуссами, 81), Жеббель (Букари, 25), Коло Муани.
«Труа»: Гальон, Коне (Ларуси, 76), Сальмье, Эль-Хаджам, Каборе, Палмер-Браун (Шадли, 76), Шавалерен, Куаме, Рипар (Домингес, 77), Родригеш (Лумека, 85), Бальде (Сук Хюн Джун, 77).
Предупреждения: Кастеллетто, 45+2. Родригеш, 66. Шадли, 83. Чиривелья, 90+2.
Судья: Бризар.
3 октября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
«Анже» — «Метц» — 3:2 (0:1)
Голы: Бронн, 10 (0:1). Шо, 53 (1:1). Булая, 58 (1:2). Мангани, 65 (2:2). Баокен, 90+3 (3:2).
«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Эбосс (Капель, 58), Мангани, Кабо, Фюльжини (Унаи, 69), Менди (Браими, 69), Буфаль (Перейра Лаж, 84), Шо (Баокен, 84).
«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Ниакате (Мбенг, 3), Пажо, Майга, Сарр (Б.Траоре, 77), Де Превиль, Ньян (Булая, 35), Гей (Нгюетт, 77).
Предупреждения: Майга, 30. Де Превиль, 39. Шо, 52. Бронн, 90+2.
Судья: Фраппар.
3 октября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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